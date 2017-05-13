دير الزور: الجيش يدمر بؤراً وتجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي ويوقع عدداً من القتلى والمصابين بين صفوفه

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على بؤر ومحاور تحرك لإرهابيي تنظيم “داعش” في أحياء الشيخ ياسين والحميدية وكنامات ومحيط المطار ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول نفقا لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه في حي الصناعة وعلى المحور الشرقي للمطار بدير الزور.