دير الزور.. الجيش يعثر على أسلحة وصواريخ أمريكية أثناء عمليات التمشيط

عثرت وحدات الجيش العربي السوري على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وصواريخ محمولة على الكتف بعضها امريكي الصنع وأجهزة اتصال ومحطات بث خلال تمشيطها عددا من أحياء مدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات الجيش واصلت عمليات تمشيط وتفتيش الشوارع والأبنية السكنية والحدائق والمناطق في دير الزور التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها لرفع المفخخات وتفكيك الألغام تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم .

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش عثرت خلال تمشيط أحياء في مدينة دير الزور على عدد كبير من قذائف الهاون ورشاشات متنوعة وصواريخ محمولة على الكتف بعضها أمريكي الصنع وأحزمة ناسفة وصواعق هاون بعيارات متنوعة وقذائف مدفعية وصاروخية ودبابات و/ار بي جي/ وقذائف محلية الصنع إضافة إلى أقنعة واقية ومواد تفخيخ وأجهزة تفجير عن بعد.

وفي الريف الشرقي بين المصدر أن وحدة من الجيش ضبطت خلال تمشيط قرية السيال بريف البوكمال اجهزة اتصال لاسلكي ومحطات بث في أحد مقرات إرهابيي التنظيم.