دير الزور.. القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش خلال الـ 72 ساعة الأخيرة

قضت وحدات من الجيش على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش في دير الزور وريفها خلال ال 72 ساعة الماضية.

وافاد مصدر عسكري في دير الزور بان وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية هاجمت نقاطا عسكرية على محاور احياء الحويقة والرشدية والموظفين والمقابر ومحيط كل من المطار العسكري وتلة الرواد ومنطقة البانوراما وتلة أم عبود.

ولفت المصدر الى ان الاشتباكات انتهت بإفشال الهجمات الإرهابية بعد “مقتل إعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري واصابة اخرين وتدمير كميات من الاسلحة والعتاد الحربي الذي كان بحوزتهم”.

وبين المصدر ان ضربات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش على اوكار وتجمعات تنظيم داعش الارهابي في حي الجبيلة ومحيطي المطار العسكري وجامعة الجزيرة في قرية البغيلية بالريف الغربي أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابييه وسماع انفجارات قوية في حي الجبيلة”.

وأشار المصدر إلى “مقتل قائد مجموعة اقتحام في تنظيم داعش الإرهابي أحمد الديري الملقب أبو عائشة مع العشرات من الارهابيين خلال تصدي وحدات من الجيش لهجوم شنه التنظيم على نقاط عسكرية في محيط حيي الموظفين والمقابر ” بمدينة دير الزور.