دير الزور: بدء استلام محصول القطن ونقله إلى المحالج

بدأت في محافظة دير الزور عملية تسويق الأقطان للموسم الزراعي الحالي وذلك في إطار استعادة المحافظة دورة حياتها الطبيعية بعد أن كان الإرهاب قد عطل الحياة فيها وخرب منشآتها وحرم الأهالي من استثمار أراضيهم وجني محاصيلهم.

وذكر مدير محلج دير الزور المهندس صالح الهرمش أن محلج دير الزور الذي أعيد تأهيله مؤخراً باشر باستلام الأقطان التي تم جنيها من قبل الفلاحين، مشيراً إلى أن عملية توزين القطن تجري في قبان المحلج للشاحنات التسع المخصصة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لنقل الكميات المستلمة من دير الزور إلى محالج حمص وحماة على نفقة المؤسسة وبموجب شهادة منشأ.

ولفت الهرمش إلى أن التعاون قائم بين جميع الجهات من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان واتحاد فلاحي دير الزور والمصرف الزراعي والجمعيات الزراعية والفلاحين لتسهيل عملية التسويق.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو مواصلة الفلاحين عملية قطاف محصولهم من القطن لتسويقه بإشراف الجمعيات الفلاحية الزراعية التي تعمل على تسهيل عملية التسويق، لافتاً إلى أن القطن الذي يعد محصولاً استراتيجياً مهماً عاد إلى واجهة العملية الزراعية بدير الزور بعد أن عاد المزارعون إلى حقولهم بفضل بطولات الجيش العربي السوري الذي خلص المدينة وأريافها من رجس الإرهاب.

وعبر عدد من الفلاحين عن ارتياحهم لسهولة إجراءات عملية التسويق، مؤكدين أن بطولات الجيش العربي السوري هي التي مكنتهم من العودة إلى نشاطهم الزراعي.