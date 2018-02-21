دير الزور تبدأ بمنح جوازات السفر للمواطنين

بدأ فرع الهجرة والجوازات في دير الزور منح جوازات السفر للمواطنين وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة الحياة العامة إلى طبيعتها في مدينة دير الزور بعد تطهيرها من الإرهاب من قبل الجيش العربي السوري.

وذكر رئيس فرع الهجرة والجوازات بدير الزور المقدم عبد الفتوح العكوب أنه بعد الانتهاء من تركيب منظومة حديثة لإصدار جوازات السفر في مقر الفرع تم اليوم البدء بإصدار جوازات السفر للمواطنين، مبيناً أن إصدار جواز السفر العادي يستغرق مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. أما جواز السفر المستعجل فيتم إصداره خلال 24 ساعة”.

يذكر أن فرع الهجرة والجوازات بدير الزور أعيد تفعيل عمله بعد فك الحصار عن مدينة دير الزور حيث كان يقوم باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على جواز السفر وإرسالها إلى دمشق لطباعتها الأمر الذي يستغرق أسابيع للحصول على الجواز.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية المبذولة لتفعيل جميع الدوائر الخدمية في محافظة دير الزور حيث تم أمس افتتاح مقر غرفة التجارة والصناعة لتنشيط الانتاج الاقتصادي والصناعي والبحث عن وسائل وآليات من شأنها جذب المستثمرين وإقامة مشاريع استثمارية وتنموية تخدم أبناء المحافظة وتسهم بإعادة إعمارها ونهضتها الاقتصادية.