دير الزور: تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتعزيز صمودهم

أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم عمل المؤسسات الحكومية في المحافظة، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للقضاء على أي ظاهرة للفساد، وتضافر جميع الجهود ما بين العاملين في المؤسسات الحكومية في هذا الإطار والحد من الهدر ومواجهة تجار الأزمة بما يمكن من تعزيز صمود الأهالي في وجه الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” الإرهابي على المدينة، والعمل على تخفيف معاناتهم من خلال توفير متطلبات الحياة اليومية وفق الإمكانات المتوفرة.

وخلال تفقده سير العمل في مركز خالد بن الوليد الصحي بحي القصور في مدينة دير الزور، بين المحافظ أنه سيتم تذليل الصعوبات أمام القطاع الصحي من خلال توفير الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين من خلال المؤسسات الصحية العاملة بالمدينة.

من جهته لفت أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدير الزور ساهر صكر إلى تفعيل دور العمل الحزبي واللجان النقابية داخل المؤسسات الحكومية، لرفع سوية العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين ومكافحة الفساد.