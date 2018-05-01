دير الزور تكرّم 600 عامل وعاملة في عيدهم

تقديرا لصمودهم خلال فترة الحصار وعرفانا لما بذلوه من جهود استثنائية في المشاركة بإعادة إعمار محافظتهم كرمت محافظة دير الزور 600 عامل وعاملة بمناسبة عيد العمال.

وتم اختيار العاملين المكرمين من الذين دافعوا عن منشآتهم ودوائرهم ومؤسساتهم الحكومية وحافظوا عليها من الاعتداءات الإرهابية وتابعوا عملهم في تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة الحصار حتى تحررت محافظة دير الزور من رجس الإرهاب إضافة الى العاملين الذين يشاركون اليوم بإعادة إعمار المحافظة.

وأكد محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي أن هذا التكريم للتعبير عن الاهتمام الحكومي بالطبقة العاملة التي كان لها دور كبير في صمود دير الزور بوجه الإرهاب خلال أعوام الحصار وليعطي المزيد من الدفع للعمال الذين يبذلون جهودا كبيرة في مرحلة التعافي لافتا إلى أن العام 2018 سيكون عام دير الزور التي تشهد عملا متواصلا لإعادة نبض الحياة إلى طبيعته بعد أن حررها أبطال الجيش العربي السوري من رجس الإرهاب.

بدورهم عبر المكرمون عن سعادتهم لهذه اللفتة وعن استعدادهم لمواصلة العمل الجاد والمنتج لاستعادة دورة الحياة وعجلة الاقتصاد في المحافظة التي عانت من الإرهاب والحصار.