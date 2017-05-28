دير الزور.. عمليات دقيقة للجيش على مناطق انتشار “داعش”

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات دقيقة ضد مناطق انتشار تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور وأحبطت هجوم إرهابييه على نقاط عسكرية شمال غرب المدينة.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في تل بروك شمال غرب المدينة.

وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد “مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق التي انطلقوا منها إضافة إلى تدمير عربة وأسلحة وذخيرة”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات من الجيش “قضت في ضربات مكثفة على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر والمطار وحقل الغاز وتلة المحروقات وغرب تلة الصنوف”.