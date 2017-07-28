دير الزور.. قتلى وجرحى بصفوف “داعش” الإرهابي بنيران الجيش العربي السوري

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في محيط مطار دير الزور ومنطقة البانوراما وعلى محور قرية البغيلية بالريف الغربي.

وأشار مصدر عسكري في دير الزور إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد تنظيم “داعش” وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزة الإرهابيين.

ولفت المصدر إلى أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ طلعات مكثفة على تحركات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة محيط البانوراما والفوج 137 ما أسفر عن تدمير نقاط محصنة ودشم ومقتل عدد من الإرهابيين.

وفي سياق آخر أفادت مصادر أهلية من البوكمال بأن عدداً من شباب الريف الشرقي هاجموا سيارة لتنظيم “داعش” في قرية الهري وقضوا على 4 إرهابيين.