دير الزور.. معارك تكتيكية على أكثر من محور وإسقاط طائرة مسيرة

في إطار الحرب التكتيكية المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي في محيط دير الزور، نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تسلل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في أحياء المدينة وأطرافها وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وخلال العمليات، أسقطت وحدة من الجيش طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” قرب الساتر الشرقي لمطار دير الزور ودمرت جرافة كانت تقوم بأعمال التحصين في منطقة المكبات جنوب المدينة.

وفي الجهة الجنوبية من المدينة خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة المقابر أسفرت عن إيقاع عدد منهم بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومن بين القتلى الإرهابي احمد الجنين أحد قياديي التنظيم التكفيري.

في الغضون، نفذت وحدات من الجيش رمايات مكثفة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم التكفيري في جبل الثردة ووادي الثردة ومفرق الثردة وحي العرفي ومعامل البلوك وحققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي التنظيم وكبدتهم خسائر بالعتاد.