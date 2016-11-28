دير الزور: وصول طنين من اللحوم بواسطة الطيران المروحي السوري

وصل إلى مدينة دير الزور أمس طنان من اللحوم نقلها الطيران المروحي السوري من مدينة القامشلي في إطار اهتمام الحكومة بمحافظة دير الزور وتأمين مستلزمات صمود الأهالي في وجه الحصار الذي يفرضه إرهابيو “داعش” على المدينة.

وبين محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمرة أن الطيران المروحي التابع لسلاح الجو السوري نقل طنين من لحوم العجل والضأن من مدينة القامشلي إلى مدينة دير الزور، مؤكدا استمرار إرسال اللحوم والبيض إلى المدينة خلال الفترة القادمة.

وأضاف سمرة خلال إشرافه على عمليات بيع اللحوم للأهالي: أن المحافظة تعاقدت مع عدد من التجار لتوريد لحوم العجل والضأن والفروج والبيض ليتم بيعها للأهالي بسعر 4000 ليرة للكيلو غرام الواحد من لحم العجل أو الضأن و1800 ليرة لكيلو الفروج و2000 ليرة لصحن البيض.

وبين سمرة أن المحافظة أنشأت لجنة لاستلام اللحوم والبيض والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري قبل طرحها في السوق.