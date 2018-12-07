دير الزور.. 8 شهداء باعتداء “التحالف الدولي” على بلدة هجين

استشهد 8 مدنيين ونتج دمار كبير في المنازل السكنية جراء اعتداء طيران “التحالف الأمريكي” بعدة غارات على مدينة هجين جنوب شرق دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية أن طائرات تابعة لـ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في مدينة هجين صباح اليوم ما أسفر عن ارتقاء 8 شهداء من عائلة واحدة ووقوع عدد من الجرحى مشيرة إلى أن من بين الشهداء 3 نساء وطفلتان.

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن عدوان طائرات “التحالف الأمريكي” ألحق دماراً كبيراً بعدد من المنازل وشرد العديد من العائلات التي فرت من منازلها نتيجة استمرار القصف العشوائي الذي ينفذه “التحالف” بذريعة استهداف إرهابيي (داعش) في المدينة.