دير شبيغل: جمعيات مالية ألمانية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية

كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن قيام جمعيات مالية المانية بإرسال مساعدات مالية وعينية للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وبينت المجلة أنه بحسب التحقيقات فإن بعض تلك الجمعيات خططت لإرسال 9 سيارات إسعاف إلى تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين في سورية في عام 2014 ولكن الخلافات بين هذه المجموعات أدت إلى تسليم هذه السيارات لمجموعة “أحرار الشام” الإرهابية.

وأوضحت المجلة أن المحققين كشفوا ذلك بعد التنصت على المكالمات الهاتفية بين إرهابيين متطرفين في ألمانيا في عام 2014 مشيرة أيضا إلى أن جمعية اخرى حاولت إرسال سيارة إسعاف ومبلغ 6000 يورو لمجموعة متطرفة إلا أن السلطات الأمنية في ألمانيا صادرتها.

وأشارت المجلة إلى أن الداعية الألماني المتطرف سفن لاو المسجون حاليا في مدينة دوسلدورف والمتهم بدعم الإرهاب دعا للتبرع لجمعيات تساعد التنظيمات الإرهابية كما سافر بنفسه إلى سورية مع قافلة مساعدات تابعة لجمعية تدعى “مساعدون عند الحاجة” عام 2013 بهدف تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية للإرهابيين.

وأشارت المجلة إلى أن هذا المتطرف عاد مجددا إلى سورية بعد ذلك بأشهر حيث التقى أعضاء من جماعات مقربة من “داعش” وقدم لهم أموالا وأجهزة رؤية ليلية أرسلتها جمعية “مساعدون عند الحاجة”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى استمرار دعم الدول الأوروبية للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق في حين تشهد تلك الدول حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة مثل باريس وبروكسل ونيس وغيرها.