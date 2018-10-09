دير شبيغل: سيناريوهات ما حصل لخاشقجي!!

هاجمت مجلة دير شبيغل الألمانية ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، ودعت حكومته للكشف عن مصير الصحفي جمال خاشقجي، الذي دخل قنصلية الرياض في إسطنبول منذ الثلاثاء الماضي ولم يخرج منها.

دير شبيغل ذكرت أن خاشقجي -وهو أحد كتابها- قد تعرض لأحد سيناريوهين اثنين؛ إما أنه قد صفي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، أو أن الفريق الذين دخل القنصلية في الوقت الذي كان فيه خاشقجي هنا، المكون من 15 سعوديا، اختطفوه ونقلوه إلى الرياض.

المجلة الألمانية أضافت أن ولي عهد النظام السعودي يتحمل مسؤولية حدوث أي مكروه قد يصيب خاشقجي.

وذكرت أن جهاز الاستخبارات الألماني الخارجي “بي إن دي” كان قد أطلق تحذيرات مبكرة حول ابن سلمان، ونبه إلى أنه يقود سياسات متهورة، وخطر ذلك يكمن في ما سمته الاستخبارات الابتذال السياسي واللامبالاة التي يبديها في تعاطيه مع الدول الصديقة بالمنطقة، وأن لديه الاستعداد للقيام بمغامرات عسكرية ومالية ومخاطر سياسية.

في السياق، بينت دير شبيغل أن اختفاء خاشقجي ليست الحادثة الأولى التي تثبت أن السعودية لم تعد مصدر أمان في المنطقة، بقدر ما هي مصدر قلق وزعزعة لأمن المنطقة.

وعللت ذلك بالسياسات “الطائشة” التي يقوم بها ابن سلمان في العديد من الملفات، ومنها إرغام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة وهو في الرياض، في سابقة لم تحدث من قبل.

واستطردت دير شبيغل في ذكر نماذج من سياسات ولي عهد النظام السعودي “المقلقة”، كاعتقاله لعدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال وإجبارهم على دفع جزء من ثرواتهم أو الاستثمار في مشروعه “نيون” الذي يعتزم تنفيذه.