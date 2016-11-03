«ديفينس نيوز».. مدى صاروخ «براموس» يتضاعف لـ600 كيلومتر

اتفقت روسيا والهند على زيادة مدى صاروخ “براموس»، الأسرع من الصوت مرتين، إلى 600 كيلومتر.

وقال مسؤول دبلوماسي هندي لجريدة «ديفينس نيوز» إن هذا يغدو ممكنا بفضل انضمام الهند إلى نظام مراقبة صناعة الصواريخ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن روسيا ستعمل على تطوير نظام صواريخ «براموس» بصورة مشتركة مع الهند.

ولنذكر هنا أن صاروخ «براموس» هو الشقيق المتقدم لصاروخ «ياخونت» الروسي، وخصص لمكافحة السفن الحربية المعادية.

ويتميز الصاروخ، وهو من صنع روسي هندي، بسرعته العالية وتنوّع طرق استخدامه وقدرته على الانطلاق من سفينة السطح والغواصة والطائرة والبر الساحلي.