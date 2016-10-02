ديلي بيست: أمريكا استخدمت أشرطة مزيفة لتبرير عمليات اعتقال في العراق

كشفت صحيفة ديلي بيست أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” استخدمت أشرطة مزيفة لتبرير عمليات اعتقال نفذتها قواتها خلال الغزو الأمريكي البريطاني للعراق.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تحقيق نشر اليوم إلى أن “البنتاغون” تعاون مع وكالة “بيل بوتينغر” للعلاقات العامة المختصة في مجال الدعاية السلبية لانتاج أشرطة مزيفة تروج لنشاطات “القاعدة” الإرهابية كانت تدسها القوات الأمريكية في منازل العراقيين خلال القيام بعمليات تفتيش لتوفير ذريعة لاعتقال من يرغبون منهم.

وأكدت الصحيفة أن موظفي الوكالة عملوا جنبا إلى جنب أثناء الغزو الأمريكي للعراق مع الجواسيس والعسكريين الأمريكيين في قاعدة ببغداد وبالتواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن تحقيقا قام به مكتب الصحافة الاستقصائية الامريكي كشف مؤخرا أن البنتاغون دفع نحو 540 مليون دولار للترويج لغزو العراق عام 2003 والذي ارتكب خلاله الجنود البريطانيون والأمريكيون جرائم وانتهاكات خطيرة بدأت تتكشف بعد مرور أكثر من عقد على حدوثها حيث أكدت وثائق وتقارير وتحقيقات كثيرة تورط هؤلاء الجنود بممارسة أبشع وسائل التعذيب بحق العراقيين.