«ديلي ميل».. بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى شواطئ البحر الأسود

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن قيام المملكة البريطانية بإرسال 4 طائرات مقاتلة من نوع «تايفون» إلى شواطئ البحر الأسود للقيام بدوريات جوية فوق منطقة أوروبا الشرقية.

ومن المحتمل أن تحط الطائرات الأربع في قاعدة جوية عسكرية تقع جنوب شرقي رومانيا، وستكون مهمة المقاتلات مقتصرة على طلعات جوية للرصد والمراقبة فوق أوروبا الشرقية، وذلك خلال مدة أقصاها 4 أشهر.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلامية بريطانية أن مدمرة عسكرية بريطانية توجهت إلى البحر الأسود في مهمة لم تكشف، وأبحرت المدمرة من ميناء إسطنبول في تركيا.