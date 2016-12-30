«ديلي ميل»: “داعشي” مع 400 إرهابي أصبحوا في أوروبا

أفادت الاستخبارات الإيطالية بأن أوروبيا منتمي لتنظيم “داعش” يدعى “أبو عبدالله الكوسوفي” عاد إلى القارة العجوز مع 400 من مناصريه.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن المصادر أن الكوسوفي، وهو ألباني اسمه الحقيقي لافدريم موهسكري، عاد إلى البلقان من سورية مع 300-400 من مقاتليه الأكثر ولاء، على خلفية خسائر كبيرة يتكبدها “داعش” الإرهابي في الشرق الأوسط.

وذهب موهسكري إلى سورية في أواخر عام 2012 ليكتسب في السنوات التالية شهرة كبيرة بين عناصر التنظيم الإرهابي، إذ ظهر في عدة مقاطع فيديو سجلها التنظيم، وهو يدعو فيها مواطنيه في إقليم كوسوفو إلى الانضمام للإرهابيين.

إلى ذلك نشر الإرهابي في الشبكة العنكبوتية صورا لذبحه رهينة، بالإضافة إلى تسجيل مرعب يظهر فيه هذا الأوروبي “الكوسوفي” وهو يعدم رهينة آخر باستخدام صاروخ.

وكان “الكوسوفي” قد زار بلاده (كوسوفو) في عام 2013، وهو ما تدل عليه صوره هناك، ولكن الشرطة المحلية عجزت عن إلقاء القبض عليه قبل أن يعود ثانية إلى سورية في أيلول 2014 أدرجت واشنطن لافدريم موهسكري في قائمة الإرهاب الدولي.

وتشير تقارير صادرة عن الاستخبارات الإيطالية عن تخطيطه لشن اعتداءات على مؤسسات حكومية ومواقع عامة في إقليم كوسوفو وألبانيا والقارة العجوز بأكملها.