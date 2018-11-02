دي بروين.. “الفرحة لم تكتمل”

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، مدة غياب نجمه البلجيكي، كيفين دي بروين.

وقال السيتي، عبر موقعه الرسمي، إنه سيفقد دي بروين، بسبب إصابته في الركبة اليسرى، لمدة 6 أسابيع.

لكن النادي أكد أن اللاعب، لن يحتاج لتدخل جراحي، بل للراحة والعلاج الطبيعي فقط، من أجل العودة إلى الملاعب.

وتعرض دي بروين للإصابة أمام فولهام، أمس على ملعب “الاتحاد”، خلال فوز فريقه (2/0)، في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبذلك سيغيب اللاعب عن مباريات مهمة للسيتي، مثل مانشستر يونايتد، وساوثهامبتون، وشاختار دونيتسك، ووست هام، وليون، وبورنموث.