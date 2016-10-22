دي بروين يتوعد برشلونة في ملعب الاتحاد

أعرب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن ثقته من قدرة فريق المواطنين على تسجيل رد أمام برشلونة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا التي ستقام على ملعب الاتحاد بعد نحو أسبوعين.

وتعرض مانشستر سيتي إلى خسارة مذلة بأربعة أهداف دون رد أمام برشلونة في ملعب كامب نو يوم الأربعاء الماضي ، فيما شدد دي بروين على رغبة جميع زملائه في تقديم مستوى كبير في المباراة المقبلة.

وسئل اللاعب البلجيكي عما إذا كان مانشستر سيتي قادراً على هزيمة برشلونة وتقليص الفارق معه في المجموعة الثالثة وقال : “نعم، لماذا لا؟ ، من الواضح أن الناس يقولون أننا لن نفوز ولكن لا يهمني ما يقوله الناس”.

وأرسل دي بروين رسالة إلى برشلونة ومشجعي مانشستر سيتي واضاف : “أنا متأكد من أننا سنكون على استعداد لهذه المباراة ، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون ، نحن سنلعب بنفس الطريقة وسننتصر بالكثير من المباريات”.

وحول الخسارة التي تعرض لها مانشستر سيتي في ملعب كامب نو وقال : “لقد ارتكبنا أخطاء ولكن ذلك يحدث ، في النهاية سجلوا أربعة أهداف ويبدو هذا سيئاً لنا ، ولكن أنا لا أعتقد أننا يجب أن نشعر بأننا لعبنا بشكل سيء”.