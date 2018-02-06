دي خيا يضع شروطه للبقاء مع الشياطين الحمر

يأمل مانشستر يونايتد، في تجديد عقد حارس مرماه دافيد دي خيا، في الفترة المقبلة، لغلق الباب أمام العديد من الفرق الأوروبية التي تريد التوقيع معه.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الحارس الذي ينتهى عقده صيف 2019، بدأ التفاوض مع إدارة الشياطين الحمر حول العقد الجديد، حيث طلب الحصول على مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني سنويا مقابل التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى نية “دي خيا” في أن يكون ثاني أعلى راتب في الفريق بعد أليكسيس سانشيز، إذ طلب الحصول على مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، في حين يتقاضي 210 آلاف جنيه إسترليني في عقده الحالي.

ومن جانبها ستبدأ إدارة اليونايتد في بحث مطالب دي خيا، خاصة وأنها تعتبره أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق وترغب في استمراره لفترة أطول.