دي مستورا: مذكرة استانا حول سورية خطوة في الاتجاه الصحيح

صف مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دى ميستورا اليوم مذكرة التفاهم بشأن انشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح مؤكدا دعم الأمم المتحدة لها.

ونقلت وكالة رويترز عن دي ميستورا قوله للصحفيين اعتقد اننا تمكنا اليوم في استانا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف العنف مضيفا أن مذكرة التفاهم بشأن انشاء مناطق تخفيف التوتر خطوة في الاتجاه الصحيح صوب تثبيت وقف الأعمال القتالية والأمم المتحدة تدعم بقوة هذه المذكرة.

وكان رئيس الوفد الروسى الى اجتماع استانا 4 الكسندر لافرينتييف أكد ان توقيع المذكرة حول مناطق تخفيف التوتر في سورية يفتح المجال أمام الحفاظ على وحدة أراضي سورية وأمام التسوية السياسية.

بينما قال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستانا 4 الدكتور بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي بعد اختتام الجلسة العامة لاجتماعات أستانا 4 نأمل من اأاصدقاء الروس والإيرانيين بحث تفاصيل المذكرة الروسية مع دمشق فى أسرع وقت ممكن.

بدوره أكد رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا 4 الكسندر لافرينتييف أن توقيع المذكرة حول مناطق تخفيف التوتر في سورية يفتح المجال أمام الحفاظ على وحدة أراضي سورية وأمام التسوية السياسية.

وأشار لافرنتييف إلى أن “الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية اتفقت على إمكانية مشاركة مراقبين من دول أخرى شرط التوافق”.

وتابع لافرنتييف: “اعتبارا من ال 6 من أيار الجاري سيتم وقف الأعمال القتالية في المناطق الأربع التي شملتها المذكرة”.

وأفادت وسائل إعلام بأن ممثلي “المعارضة المسلحة” في اجتماع أستانا 4 حول سورية انسحبوا وعطلوا لفترة وجيزة مراسم توقيع المذكرة حول مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية أجرى محادثات مع وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف قبيل انعقاد الجلسة العامة للاجتماع.

وفي وقت سابق أعلن رئيس دائرة الصحافة التابعة لوزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أنه من المتوقع حضور جميع المشاركين في اجتماع أستانا 4 حول سورية في الجلسة العامة للاجتماع.

وقال جايناكوف في تصريح للصحفيين اليوم في أستانا “إنه وفقا للمعلومات الأولية فان الجلسة العامة لاجتماع استانا 4 التي قد يشارك فيها جميع الوفود ستعقد عند الساعة الرابعة بتوقيت استانا” الواحدة ظهرا بتوقيت دمشق.

ولم يؤكد جايناكوف أو ينفي حضور ممثلي “المعارضة المسلحة” في الجلسة العامة لكنه شدد على حضور جميع المشاركين في الاجتماع.

وكان مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين صرح أمس أن الجمهورية العربية السورية ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.

وبدأت قبل ظهر اليوم وفود الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا اجتماعا في العاصمة الكازاخية استانا في إطار اجتماع استانا الرابع حول سورية.