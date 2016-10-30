دي مستورا “مصدوم” من اعتداءات الإرهابيين على حلب

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم عن “صدمته” إزاء الاعتداءات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية عبر إطلاق عدد كبير من القذائف والصواريخ على أحياء مدينة حلب خلال الساعات الـ 48 الأخيرة.

ونقلت /ا ف ب/ عن دي ميستورا قوله في بيان صدر في جنيف “تشير تقارير موثوقة نقلا عن مصادر ميدانية إلى أن عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب بمن فيهم عدد من الأطفال وجرح المئات بسبب الهجمات القاسية والعشوائية من قبل جماعات المعارضة المسلحة”.

وأضاف “من يزعمون أن القصد هو تخفيف الحصار المفروض على شرق حلب ينبغي أن يتذكروا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام الأسلحة العشوائية وغير المتناسبة بما فيها الثقيلة على مناطق مدنية الأمر الذي يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب”.