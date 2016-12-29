دي مستورا: نرحب بقرار وقف الأعمال القتالية في سورية

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بإعلان الوقف الشامل للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية متوقعا أن يسهم تطبيقه في إجراء حوار مثمر في أستانا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في وقت سابق اليوم وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من منتصف الليلة القادمة يستثنى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.

وجاء في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا اليوم أن “المبعوث الأممي الخاص يرحب بإعلان وقف الأعمال القتالية في عموم البلاد”.

وأشار دي ميستورا وفقا للبيان إلى أن “الوقف الشامل للأعمال القتالية لا يزال أساسا في البرنامج الذي وضعه قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.