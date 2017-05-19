دي ميستورا: اختتمنا الجولة السادسة ووضع الدستور هو شأن الشعب السوري

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن اجتماعات الخبراء غير الرسمية التي بدأت في جنيف ستسهم بتسهيل العملية السياسية لحل الازمة في سورية مشيرا إلى أن وضع الدستور هو شأن الشعب السوري.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم “إننا لا نخطط أو نهدف عبر هذه الاجتماعات إلى وضع دستور جديد.. نحن لن نفعل ذلك خلال تلك الاجتماعات أو لا نهدف إلى وضع أي قانون أساسي لسورية فهذا شأن الشعب السوري ولكننا ننوي إرساء الدعائم لكي يقوم الشعب السوري بهذا الأمر في سياق الحل السياسي وفقا للقرار الدولي 2254”.

وأضاف دي ميستورا “اختتمنا اليوم الجولة السادسة من المحادثات السورية السورية في جنيف وهي جلسة قصيرة كما كان مقررا لها وأردنا خلالها التركيز على تعميق العملية السياسية وأعتقد أننا قد نجحنا”.

ولفت دي ميستورا إلى أن أجندة السلات الاربع التي تم الاتفاق عليها سابقا لا تزال قائمة ويجري حاليا التحضير لجولة محادثات تالية من المحتمل أن تنطلق في حزيران المقبل.