دي ميستورا يحدد موعد الجولة السادسة من الحوار السوري السوري في جنيف

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة من الحوار السوري السوري في جنيف ستعقد في 16 أيار الجاري.

وأوضح مكتب المبعوث الخاص في بيان اليوم أن دي ميستورا “سيستأنف المحادثات بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 16 أيار الجاري وهو يأمل بأن يستطيع التركيز أكثر خلال الجولة السادسة على العمل مع الوفود حول الأجندة المتفق عليها بناء على نتائج لقاء جنيف 4”.

وأضاف البيان: “إن دي ميستورا يعول أيضا على التطبيق الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة الكازاخستانية أستانا في 4 أيار”.

وكانت الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري انتهت في جنيف في 31 آذار الماضي وقدم خلالها وفد الجمهورية العربية السورية على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كان أولها ورقة تتعلق بمكافحة الإرهاب وورقة مبادئء عامة للحل السياسي في سورية لكن منصات “المعارضة” لم تقدم ردها على أي ورقة من الأوراق التي قدمها الوفد.

بينما كانت الجولة الرابعة من الحوار انتهت في الثالث من اذار الماضي بالاتفاق على جدول أعمال من 4 سلال هي مكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات حيث حاول وفد “معارضة الرياض” ومن يقف وراءه التهرب من سلة مكافحة الإرهاب في سبيل الاستمرار باستخدام الإرهاب ورقة بيدهم.