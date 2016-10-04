دي ميستورا يدعو إلى مواصلة المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ضرورة مواصلة المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن دي ميستورا قوله في تصريحات اليوم “لاتزال لدينا عناصر لمواصلة المحادثات ويجب أن نركز على الجانب الإنساني بشكل رئيسي ولا يمكننا ترك الشعب السوري” على حد تعبيره.

وأعرب دي ميستورا عن عدم ثقته بفعالية الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت بمعاناة الشعب السوري داعيا في الوقت ذاته إلى عدم تعليق الآمال على حدوث “قفزة” في سورية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

كما أشار دي ميستورا إلى ضرورة انضمام الأكراد السوريين إلى عملية المحادثات والمشاركة في مناقشة مستقبل بلدهم ولكن عليهم تجنب الحديث عن الفيدرالية.

وكان دى ميستورا أعرب في تصريحات له أمس عن أسفه الشديد لقرار الولايات المتحدة تعليق التعاون مع روسيا بشأن تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على التسوية السياسية للأزمة في سورية.