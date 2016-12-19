دي ميستورا يعلن استئناف الحوار السوري السوري في جنيف في الثامن من شباط القادم

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم استئناف الحوار السوري السوري في جنيف في الثامن من شباط القادم.

وتوقفت الجولة الأخيرة من محادثات جنيف في 27 نيسان الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر واقتصرت على اللقاءات بين وفد الجمهورية العربية السورية والمبعوث الدولي إلى سورية بسبب سلبية وفد “معارضة الرياض” وارتباطه بأجندات خارجية جعلته يضيع الوقت في الفنادق بدل السعي للانخراط الجدي في المحادثات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دي ميستورا إعلانه في بيان أن الحوار السوري السوري سيستأنف في الثامن من شباط في جنيف مشيداً بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب.

وفي وقت سابق اليوم تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.