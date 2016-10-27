دي ميستورا:ينتظر المباحثات في إطار اجتماع لوزان بتفائل

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن الخطوات المقبلة لحل الأزمة في سورية ستتوقف على المباحثات في إطار اجتماع “لوزان” معتبراً في الوقت ذاته أن “نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية تمثل عاملا آخر سيؤثر في كيفية النقاش السياسي بين المشاركين”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن دي ميستورا قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم “إن اجتماع وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والدول المجاورة لسورية في لوزان في الـ 15 من الشهر الجاري كان واعداً” مضيفا “ننتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لنرى ما إذا كانت ستؤثر على طريقة النظر للعملية السياسية بين المشاركين”.

وعقد في مدينة لوزان السويسرية منتصف الشهر الجاري اجتماع استمر مدة 4 ساعات لبحث الأزمة في سورية بمشاركة وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري وعدد من وزراء خارجية بعض الدول في المنطقة إضافة إلى دي ميستورا حيث أكد لافروف في ختام الاجتماع أن المشاركين قدموا أفكارا جديرة بالاهتمام واتفقوا على مواصلة الاتصالات.

من جهة أخرى أعلن دي ميستورا أنه عين أحد مستشاريه فولكر برتس رئيسا مناوبا مؤقتا للجنة العمل الخاصة بوقف الأعمال القتالية التي أنشئت بقرار من المجموعة الدولية لدعم سورية مبينا “أن موسكو وواشنطن قررتا تفويض الأمم المتحدة برئاسة اللجنة مؤقتا بعد توقف المشاورات الثنائية بين البلدين”.

وأشار دي ميستورا إلى أن “مسألة وقف الأعمال القتالية في سورية ليست أساسية حاليا” إلا أن اللجنة يجب أن تستمر في عملها لكي يتسنى استخدامها في لحظة مناسبة.

وكانت واشنطن علقت مباحثاتها مع موسكو بخصوص اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية بعد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها والفصل بين من يسمونه “معارضة معتدلة” وبين الإرهابيين في سورية.