د. أبو العلا: سورية تجني اليوم حصيلة نضالها وصمودها

أفاد الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر، بأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي يعد تتويجا للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات التكفيرية الإرهابية وتأكيدا على استعادة الأمن والاستقرار في منطقة المعبر بعد أن كانت تسيطر عليه تلك العناصر الإرهابية.

وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري في بيان له، أن الدولة السورية تجني اليوم حصيلة نضالها وصمودها طيلة السنوات الماضية وتتجلى أمام العالم أجمع سيطرة مؤسسات الدولة السورية وبسط سيادتها على أراضيها.

ولفت أبو العلا إلى أن الجيش العربي السوري كان يثق دوما بالنصر وسجل بطولات لن ينساها التاريخ في سبيل تطهير الأراضي السورية وتحريرها من العصابات الإرهابية كما أن الشعب السوري لم يتردد لحظة واحدة في الوقوف خلف قيادته التي لم تساوم لحظة واحدة بل بقيت على خطها المقاوم المدافع عن الوطن وكرامته وسيادته فكان الانتصار حليفا لها .