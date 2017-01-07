د.عباس: التاريخ سيكتب أن سورية وروسيا عملتا معاً على حماية شعوب المنطقة

أكدت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب خلال لقائها اليوم وفدا برلمانيا روسيا برئاسة عضو مجلس الدوما الروسي “نيكولاي انتوشكين” أهمية العمل على تطوير وتعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين سورية وروسيا الاتحادية.

وأعربت الدكتورة عباس للوفد عن تقدير سورية ل “الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها مجلس الدوما والمنظمة الاجتماعية الروسية والمجتمع الأهلي الروسي لمساعدة الشعب السوري في الأزمة التي يمر بها منذ ست سنوات”.

ولفتت الدكتورة عباس إلى “مواقف القيادة الروسية التي كان لها الدور البارز إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب الذي تتعرض له وتمكنوا معا من كسر شوكة الشر والإرهاب” وقالت إن “التاريخ سيكتب أن سورية وروسيا عملتا معا على حماية شعوب المنطقة وساهمتا في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

بدوره أكد رئيس الوفد انتوشكين عزم روسيا الاتحادية على مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لسورية والوقوف إلى جانبها في الحرب التي تشن ضدها مبينا أن العلاقات البرلمانية الروسية السورية في تطور مستمر كما العلاقات على مختلف الصعد بين البلدين الصديقين اللذين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية قوية ومتجذرة.

وأوضح انتوشكين أن الحرب ضد الإرهاب تمثل أولوية قصوى لدى روسيا الاتحادية قيادة وشعبا مبينا أن “روسيا تعمل من خلال وفودها إلى كل المنابر الدولية على شرح حقيقة ما تتعرض له سورية من إرهاب يستهدف شعبها وبناها التحتية وضرورة إحلال السلام في سورية وكل دول العالم”.

وفي تصريح للصحفيين قال رئيس الوفد إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الدوما الروسي يوجهون دائما باتجاه دعم سورية التي يكن شعبها كل الاحترام والتقدير للشعب الروسي وقيادته” مؤكدا أن هذا ” ما تلمسه الوفود الروسية خلال لقاءاتها مع السوريين في مختلف المناطق السورية”.

وأشار انتوشكين إلى أن بلاده مستمرة بتقديم المساعدات للسوريين حيث تم مؤخرا تقديم مساعدات انسانية وغذائية للأطفال.

ويضم الوفد إلى جانب عضو مجلس الدوما الروسي أنتوشكين كلا من /سيرغي فيناليفيتش/ و/كازبيك كوميكوف/.