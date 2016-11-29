د.عباس تقدم التعازي برحيل القائد كاسترو: كان صديقاً وفياً لسورية وشعبها

قدمت رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس التعازي اليوم بوفاة القائد الكوبي الراحل فيديل كاسترو وذلك في منزل السفير الكوبي بدمشق وسجلت كلمة في سجل التعازي.

وأكدت الدكتورة عباس في الكلمة التي سجلتها أن كاسترو كان صديقا وفيا لسورية قيادة وشعبا وداعما لقضاياها ولا سيما خلال الأزمة الحالية مشددة على أن العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين سورية وكوبا “ستبقى قوية ومتينة مع العمل على تعزيز مختلف جوانبها”.

وقالت الدكتورة عباس إننا “نقدم تعازينا لجمهورية كوبا وللقيادة الكوبية الصديقة والوفية ولعائلة القائد الراحل باسم مجلس الشعب العربي السوري ونتمنى للفقيد العظيم الرحمة”.

وفي تصريح له أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن القائد العظيم الراحل فيديل كاسترو كان منذ الأيام الأولى لانطلاق العلاقات بين البلدين الصديقين سورية وكوبا صاحب مواقف وطنية وحريصا على إقامة علاقات صداقة وأخوة متينة مع سورية وشعبها خصوصا والشعوب العربية المطالبة بالتحرر من الهيمنة الاستعمارية عموما.

وأشار أنزور إلى أن القائد الراحل كاسترو كان “علما من أعلام التحرر في العالم” مختتما بالتأكيد على أن “هذا العزاء ليس فقط للشعب الكوبي وإنما للشعب السوري الذي يعتز بصداقته وعلاقاته المميزة مع كوبا”.

من جهته أكد سفير جمهورية كوبا بدمشق روهيريو مانويل سانتانا أن علاقات الصداقة بين القائد الكوبي الخالد فيديل كاسترو والقائد المؤسس حافظ الأسد أسست لعلاقات متميزة بين البلدين الصديقين كوبا وسورية مبينا أن هذه العلاقات ستزداد قوة ومتانة.

شارك في تقديم واجب العزاء أمينا سر المجلس خالد العبود ورامي الصالح ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالمجلس بطرس مرجاني ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أحمد الكزبري وعضوا المجلس عبد السلام دهموش وغادة ابراهيم.

وأعلنت سفارة جمهورية كوبا بدمشق عن فتح سجل للتعازي بفقدان القائد الثوري فيديل كاسترو وذلك لغاية الأحد المقبل الرابع من كانون الأول.