ذئاب روما تحسم ديربي العاصمة مع لاتسيو لصالحها

نجح روما في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد على ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للكالتشيو.

سجل هدفي اللقاء كل من كيفين ستروتمان ورادجا نايجولان في الدقيقتين 64 و77 على التوالي ليرتفع رصيد روما إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثالث فيما توقف رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.

المباراة بدأت بقوة من قبل لاتسيو خاصة في ظل التشجيع الكبير لجماهيره بعد عودة روابط الألتراس الخاصة به للمدرجات على عكس ألتراس روما الذي ظل على موقفه بمقاطعة المباريات.

ومع وصول الشوط لمنتصفه تقريباً دخل روما أجواء اللقاء وتحسن الأداء الهجومي للاعبيه ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى لاتسيو.

كانت السمة المميزة للقاء من قبل كلا الفريقين هي الصراع البدني الكبير في الالتحامات وتضييق المساحات قدر الإمكان من قبل الفريقين أمام الآخر.