ذئاب روما تفترس الروسونيري

حقق فريق روما فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه ميلان، في المباراة التي جمعتهما، الاثنين 12 كانون الأول، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة روما بالفضل في انتصاره للاعبه البلجيكي رادجا ناينغولان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 63، من عمر المباراة.

بينما تسبب في هزيمة الميلان، بالدرجة الأولى، مهاجمه الفرنسي، مباي نيانغ، الذي أضاع ضربة جزاء، عند الدقيقة 27، من زمن الشوط الأول، وذلك، لأنه لو وضع فريقه في المقدمة في وقت مبكر، لربما تغيرت مجريات اللقاء إلى حد كبير، وخاصة من الناحية التكتيكية.

ورفع روما رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 32 نقطة، وانفرد بمركز الوصافة في الكالتشيو، الذي كان يتقاسمه مع ميلان، بالذات، قبل مواجهتهما اليوم.