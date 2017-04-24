«ذا صن».. بوجبا ولحظة سقوطه خلال المباراة

رفع الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، من معاناة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، بعدما تعرَّض لإصابة في الدقائق الأخيرة، من مواجهة بيرنلي، بالدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن «بوجبا، تعرَّض لإصابة عضلية، خرج على إثرها من المباراة، التي انتهت لمصلحة المانيو (2-0)، في الدقيقة (90)، ودخل مكانه مايكل كاريك».

ويعاني مانشستر يونايتد، من عدة إصابات أبرزها زلاتان إبراهيموفيتش، وماركوس روخو، وخوان ماتا، إضافة لفيل جونز، وكريس سمولينج.

وتسببت إصابة بول بوجبا، بقلق جماهير المانيو على منصات التواصل الاجتماعي ، في ظل موجة الإصابات التي يعاني منها الفريق الإنجليزي.

ورفض مورينيو، بعد المباراة، الحديث عن إصابة بوجبا، وتحدَّث فقط عن إصابتي زلاتان، وروخو، وقال: «الجميع حزين؛ بسبب إصابة إبرا، وماركوس».