ذراع آلية مثبتة من ابتكار طلاب جامعة البعث.. لمساعدة مهنيي الصيانة

تنفيذ ذراع آلية مثبتة على عربة متحركة لمساعدة مهنيي الصيانة في عملهم، فكرة المشروع الذي قدمه الطلاب عبدالرزاق ابراهيم ويزن الحايك وملك فيتروني، من قسم هندسة التحكم الآلي والحواسيب في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث، ضمن فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع، في نسخته الأخيرة.

المشروع يهدف، وفقا لما بينت الطالبة ملك إلى مساعدة خبير الصيانة أثناء عملية صيانته للدارة الالكترونية، في حال حاجته إلى قطع تبديل أو قطع صيانة، حيث يرسل الخبير هذا الروبوت لجلب القطعة المطلوبة، والتي يعلم مسبقا مكان وجودها.

وأوضحت بأن إعطاء الأمر يتم عن طريق ضغط أحد المحارف على تطبيق محدد على الهاتف الذكي، فيتحرك الروبوت إلى المكان المقصود ليحضر القطعة إلى ساحة العمل.

الطالبة لفتت إلى أن اختيارهم لهذا العمل من أجل تحقيق الراحة لخبراء الصيانة وتوفير وقتهم وجهدهم أثناء عملهم.

كما نوهت إلى أن العمل سيجري قريبا على تطويره ليخدم جميع القطاعات، إذ يتطلع أصحاب المشروع إلى تزويد الروبوت بكاميرات وحساسات تمكنه من التعرف إلى مكان وجود القطع آليا.

المشرف على المشروع الدكتور المهندس بسيم عمران بين، من جهته، أنه يمكن تنفيذ هذا المشروع بنفس الأفكار للقيام بمختلف الأعمال الصناعية كنقل منتجات من مكان لآخر بشكل آلي ودون تدخل الإنسان.