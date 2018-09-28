ذهبية ثانية لسورية في بطولة الاندية العربية للجودو

أحرزت لاعبة نادي الكرامة هديل الحوراني الميدالية الذهبية في بطولة الأندية العربية للجودو المقامة حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستطاعت الحوراني الفوز في ثلاث مباريات لتصل إلى المباراة النهائية التي توجت بها بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على بطلة لبنان.

وأشار رئيس مكتب الألعاب الفردية في الاتحاد الرياضي بحمص سليمان الجابر إلى أن اللاعبة الحوراني من أفضل الخامات الموجودة في نادي الكرامة إضافة للاعبتين ولاء الحسين وجيا المعلم اللتين تشاركان في البطولة نفسها معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة السورية عامة ولرياضة الجودو بشكل خاص.

كما ظفرت لاعبة نادي الرحى سما أدهم كنعان بالميدالية الذهبية في فئة الناشئات لوزن 52 كغ.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للجودو في محافظة السويداء ومدرب نادي الرحى أدهم كنعان إلى أن سما قدمت مستوى فنيا متميزا ولفتت إليها الأنظار وحصلت على المركز الأول بعد فوزها بأربعة لقاءات كان أقواها النزال النهائي مع بطلة لبنان علما أن اللاعبة سما شاركت في البطولة ذاتها العام الماضي وأحرزت الميدالية الذهبية أيضا.

يشار إلى أن سورية تشارك لأول مرة بعشرة أندية في البطولة العربية هي الاتحاد والوثبة والكرامة والمحافظة والجولان والرحى وقاسيون وبردى والنضال والعمال.‏