ذوبان الثلوج يرفع تخزين سدود السويداء الى 250ر3 ملايين متر مكعب

ذكر مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس أدهم أبو لطيف أن عددا من الأودية الرئيسية المغذية للسدود فى المحافظة بدأت بالجريان بعد انحسار وذوبان الجليد الذى سببته الثلوج التى شهدتها المرتفعات الجبلية لمنطقة ظهر الجبل خلال الفترة القريبة الماضية ما أسهم بارتفاع اجمالى تخزين سدود المحافظة الى 250ر3 ملايين متر مكعب.

وقال أبو لطوف في تصريح له اليوم إن الجريان بدأ منتصف الليلة الماضية وشمل الأودية المغذية لسدود /الطيبة والمشنف الشمالى والجنوبى والروم وجويلين وحبران/. لافتا إلى أنه فى حال تساقط الأمطار خلال اليومين القادمين فإن ذلك يساعد على ذوبان الثلوج واستمرار جريان المياه ما ينعكس ايجابا على الوارد المائى للسدود التى تعانى من نقص فى تخزينها الاعظمى.