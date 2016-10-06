رئاسة الحكومة.. قرار بفتح منافذ لبيع المنتجات الحلبية في دمشق

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي وأعضاء غرفة صناعة حلب المشاركين في معرض خان الحرير المقام في دمشق مؤخرا .

وناقش الاجتماع المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة السورية عامة والصناعة الحلبية على وجه الخصوص، في ضوء المشروع الحكومي الذي يهدف لإعادة الصناعة السورية والعملية الإنتاجية إلى ألقها وتخفيف الأعباء والتحديات المادية وكل ما له علاقة بالرسوم القائمة ودعم الأعمال المرتبطة بالترميم والنقل والتصدير والاستيراد والقروض الصناعية وما يخص التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمنشات المتوقفة عن العمل والتسويق الداخلي والخارجي من خلال تقديم محفزات للمعارض المقامة لهذا الشأن.

واتخذ الاجتماع قرارا بفتح منافذ بيع للصناعات والمنتجات الحلبية في دمشق بمنطقتي الصالحية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية والحريقة بالتعاون مع وزارة الصناعة باعتبارهما اهم المناطق التجارية بدمشق بهدف دعم تسويق الصناعة الحلبية داخليا .

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارات الصناعة والأشغال العامة والإسكان بإزالة الأنقاض في المنطقة الصناعية بالليرمون من اجل تسهيل عودة الصناعيين لتشغيل معاملهم المتوقفة في المنطقة .

حضر اللقاء وزير الصناعة المهندس احمد الحمو والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.

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