رئاسة الوزراء.. إنهاء تكليف 3 مدراء في ثلاث مؤسسات

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ثلاثة قرارات تقضي بإنهاء تكليف السيد ” محمد حسام محمد ديب الشيخة ” بوظيفة مدير عام الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية ” سيرونيكس”.

وإنهاء تكليف المهندس ” حسام الدين مروان جنيد ” بوظيفة مدير عام الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية بحماة.

وإنهاء تكليف المهندس ” أسامة محمود العلي ” بوظيفة مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرارات القاضية بإسناد وظيفة مدير عام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق للمهندس ” عبد القادر القدور”.

وتكليف المهندس ” ياسر حيدر ” بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

وتكليف المهندس الزراعي” محمد عمر الحسين الطماس” بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.

البعث ميديا || خاص