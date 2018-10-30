رئاسة مجلس الوزراء تعيّن 296 من ذوي الشهداء العسكريين

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم لائحة اسمية لتعيين 296 مواطنا من ذوي الشهداء العسكريين المستحقين لفرصة العمل بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة الخاصة بتعيينهم .

وبينت اللجنة في بيان لها أن الرقم الإجمالي لذوي الشهداء الذين تم تعيينهم من قبل اللجنة بعد تشكلها منذ قرابة العامين وصل إلى 3363 مواطنا، وتم توجيه كتب خاصة للجهات العامة التي يتم فرز الطلبات إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وكانت اللجنة أصدرت نهاية الشهر العاشر من العام الماضي قرارا بتعيين القوائم الإسمية للدفعة الثالثة البالغة 645 مواطنا من ذوي الشهداء الذين تم تعيينهم لدى الوزارات والجهات العامة في المحافظات حسب الرغبات.