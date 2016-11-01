رئيسا أركان الجيشين الروسي والتركي يبحثان الوضع في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، بحث مع نظيره التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، حل الأزمة السورية بما في ذلك تطبيع الأوضاع حول حلب.

وجاء في بيان الوزارة: “استمر خلال اللقاء نقاش قضايا التعاون على حل النزاع السوري بما في ذلك تطبيع الأوضاع حول مدينة حلب”.

وأطلَع غيراسيموف، نظيره التركي على التدابير المتخذة والجهود المبذولة من الجانب الروسي لتحسين الأوضاع الإنسانية في حلب، وتم التأكيد على ضرورة وأولوية فصل التشكيلات المحظورة في روسيا “جبهة النصرة” عن “المعارضة المعتدلة”.

وأضاف البيان أن رئيسا الأركان تبادلا الآراء حول الأوضاع عند الحدود العراقية السورية في إطار العملية العسكرية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وجاء في البيان: “جرى تبادل صريح للآراء عن الأوضاع شمال سورية وكذلك في منطقة الحدود السورية العراقية في إطار عملية محاربة داعش في منطقة مدينة الموصل”.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء كان بنّاءً وأن “الطرفين توصلا لتفاهم حول استمرار الاتصالات بين الأركان العامة للبلدين بما في ذلك على مستوى الخبراء”.

يذكر أن آخر مباحثات بين رئيسي أركان البلدين جرت في 15 أيلول الماضي في أنقرة، أي بعد شهرين من المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكان قرار فتح قنوات الاتصال والخط الساخن المباشر بين عسكريي روسيا وتركيا لزيادة إمكانيات ومستوى مثل هذه الاتصالات إلى الحد الأقصى، إحدى نتائج اللقاء المذكور.