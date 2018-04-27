رئيسا الكوريتين: تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام.. وعدم نشوب حرب أخرى بشبه الجزيرة الكورية

أكد رئيسا كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جيه في بيان ختامي للقمة الثنائية على تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام وعدم نشوب حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية.

وقال رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون إن القمة ناجحة وسنبدأ صفحة جديدة تحقق مصلحة شعبي كوريا الديمقراطية والجنوبية.

وأضاف كيم: نتبنى اليوم ونحتضن شيئاً جديدا لبناء مستقبل جديد والإعلان الذي وقعناه اليوم يشكل أرضية للعمل.

وكان رئيسا كوريا الديمقراطية الشعبية وكوريا الجنوبية عقدا صباح اليوم أول جلسة مباحثات في القمة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ 11 عاما في بيت السلام بالمنطقة العازلة بين البلدين.

وعبر كيم ومون لدى مصافحتهما التاريخية في مستهل قمتهما عن حرصهما على حوار صريح وبناء بين بلديهما وعن أملهما بأن تتواصل لقاءاتهما في كل من بيونغ يانغ وسيئول وجزيرة جيجو وجبل بيكتو جيجي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس كوريا الديمقراطية عبر عن استعداده لـ “زيارة سيئول بأي وقت في حال تمت دعوته لذلك”.