رئيسة الوزراء البريطانية متهمة بإخفاء الحقائق

اتهم إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بإخفاء الحقائق.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إنها لم تخف حقائق عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكان إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي طلب من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا.