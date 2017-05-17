رئيسي: صواريخ إيران لدرء الحروب وليست لشنها

أكد المرشح الرئاسي حجة الإسلام إبراهيم رئيسي بأن الصواريخ الإيرانية هي لدرء الحروب وليست لشن الحروب على الآخرين.

وأكد رئيسي في كلمة له خلال لقائه حشدا من طلبة العلوم الدينية بطهران على ضرورة تعزيز البنية الدفاعية للبلاد، معتبرا الصواريخ عامل ردع أمام الأعداء وليست لشن الحروب على الآخرين.

في سياق أخر، أشار رئيسي إلى أنه ينبغي تعزيز علاقات إيران مع الدول الأخرى والجارة منها، فدول العالم ليست 4 دول فقط بل ينبغي بناء العلاقة مع 180 دولة.

كما أضاف أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية استثمارات في أميركا اللاتينية ولها فيها مكانة سياسية واقتصادية وينبغي بذل الاهتمام بهذا الأمر.