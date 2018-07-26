رئيس اتحاد الناشرين السوريين للبعث ميديا: معرض الكتاب هذا العام (كرنفال) حقيقي

الأستاذ هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، والمدير العام لدار الحافظ للطباعة والنشر، تتميز تجربته في عالم الكتاب بخبرة واسعة، ذات بعد معرفي عميق ومتجذر في صناعة وإنتاج الكتاب من ألفه إلى يائه، عاشق للكتاب حتى النخاع ومسكون بهاجس التجديد والانطلاق نحو الأفضل، ترك دلالات على غاية من الايجابية على النشر في سورية، منذ توليه منصب رئيس اتحاد الناشرين السوريين، البعث ميديا التقته وكان هذا الحوار:

– أيام قليلة تفصلنا عن معرض مكتبة الأسد للكتاب في دمشق.. ماذا تحدثنا عن هذا المعرض ؟

لعّل شعار معرض الكتاب لهذا العام (مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني) يختصر العديد من المقولات التي يمكن إن تقال اتجاه هذا المعرض. المشاركة في المعرض القادم بعد أيام قليلة، لافتة جدا وهامة جدا،هذا العام لعدة أسباب أهمها التفاؤل السوري العام باقتراب انتهاء الأزمة والشوق والحنين الكبير لهذا التقليد السنوي السوري الذي يعتبر بمثابة (كرنفال) سنوي للكتاب، الذي مازال المحبوب لدى العدد الأكبر من شرائح المجتمع السوري، معرض هذا العام متميز ونوعي وهام، من حيث المشاركة الكبيرة، حيث يشارك في هذا المعرض أكثر من (200) دار نشر محلية وعربية وأجنبية، تشكل النسبة الأكبر في المشاركة لدور النشر السورية، هناك مايقارب (130) دار نشر سورية، وأكثر من (70) دار نشر عربية، وبعض المشاركات لدول أجنبية، واعتقد إن معرض هذا العام سكون معبر بشكل عملي عن شعار المعرض (مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني) في الحقيقة نحن جميعا كمعنيين بهذا المعرض نسعى لبناء الثقافة والحضارة والإنسانية ولبناء البشر قبل الحجر.

– وعن مشاركتهم بالمعرض كدار الحافظ للطباعة والنشر… قال:

مشاركتنا هذا العام لاتقل أهمية عن مشاركاتنا السابقة في المعرض، مع المحاولة الجادة منا لتقديم كل ماهو جديد ومفيد ومهم للقارئ العزيز.

– وعن سبب تركيزهم على كتب الأطفال بشكل لافت يجيبنا:

التركيز على الكتب الموجهة للأطفال هو جانب إيجابي وعلى غاية من الأهمية، نظرا لما يعنيه الكتاب للطفل، وبالتالي التركيز على غرس فعل القراءة والمطالعة عند الأطفال، هو هدف أساسي لبناء أجيال مثقفة وواعية تعتاد فعل القراءة منذ الصغر مما يجعل هذا الفعل يستمر معها حتى الكبر. إذ كما يقال: (العلم في الصغر كالنقش على الحجر). ونحن كمؤسسة الحافظ لدينا أكثر من دار نشر لكل منها اختصاص معين مثل كتب الأطفال، والرواية والإبداع للكبار وغير ذلك.

– وعن الحسومات في المعرض قال:

الحسومات على كتب الأطفال مابين (25- 60%) وكذلك على باقي الكتب، أظن أن الأسعار ستكون مقبولة لدى الجمهور السوري.

– وعن جديد إصداراتهم التي ستعرض في المعرض:

في العام الفائت كان توجهنا للكبار أكثر، في هذا العام سيكون (16) كتاب للكبار هي عناوين حديثة. وقد تم التركيز في هذا العام على الكتاب العلمي لدينا سلسلة تضم سبعة كتب بعنوان (عجائب العلوم من فيزياء وكيمياء ومخترعات علمية). كما لدينا سلسلة علمية أخرى للكاتبة العمانية (زهرة الرواحي) بعنوان (الدليل العلمي للآباء والأمهات – لحماية الأطفال من الأخطار) إضافة لكتاب مبادئ الإسعافات الأولية.

كما أننا سنطرح رواية جديدة للكبار بعنوان قصر الأميرات، للكاتبة السورية لجينة عوض. الرواية تتألف من ستة أجزاء.

– وعن باقي فعاليات المعرض:

ستكون هناك العديد من حفلات توقيع الكتب بحضور مبدعين كبار، وستكون هناك أنشطة فنية وثقافية تقام على هامش فعاليات معرض الكتاب.

البعث ميديا || خاص – حاوره : أحمد عساف