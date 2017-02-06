رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق: سورية ستبقى موحدة

صرح رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي، أن سورية ستبقى موحدة وذات سيادة وهذه السيادة ستشمل أيضا الجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أنه بعد القضاء على إرهابيي تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية فإن التركيز سيكون قائماً على استعادة الجولان المحتل.

وفي مقال له نشره اليوم في موقع “بوستوي” الالكتروني السلوفاكي، قال تشارنوغورسكي: إن “التغييرات الجارية في معدلات القوى وانتصار سورية على الإرهاب سيجدان انعكاسا قويا لهما في العالم” مبينا أن الجهة المنتصرة دائما في التاريخ هي التي تحدد قواعد اللعبة.

وأوضح “تشارنوغورسكي” أن الانتصارت التي حققها الجيش العربي السوري في حلب وغيرها من المناطق في سورية جعلت معدلات القوى تتغير ليس في سورية فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط أيضا.