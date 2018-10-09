رئيس الحكومة العراقية يتلقى طلبات ترشح الوزراء

جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي الجديد المكلف عادل عبد المهدي، بأن على الذين يرغبون تولي منصب في الحكومة الجديدة بإرسال معلومات عن أنفسهم بشكل إلكتروني.

وتابع البيان الذي صدر أمس الاثنين 8 تشرين الأول: “سيتم قبول الطلبات، من صباح يوم الثلاثاء إلى مساء الخميس”.

وأعلن مكتب عبد المهدي، أيضا، العمل الكبير منذ تعيينه في المنصب، مضيفا: “مضطر لرفض استقبال العديد من الوفود والزوار، الذين يرغبون شخصيا بتهنئة رئيس الحكومة، أو تقديم الترشيح لمنصب في الحكومة الجديدة”.

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، كلف، يوم الثلاثاء الماضي، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.