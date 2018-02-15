رئيس الحكومة من مشفى الأطفال: الأدوية والعلاج لجميع الأطفال المصابين بالسرطان مجانا

بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المصابين بمرض السرطان زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم شعبة أمراض الدم والأورام في مشفى الأطفال بدمشق واطلع على حالة المرضى فيه واستمع من ذويهم إلى واقع الخدمات المقدمة ومدى توفر العناية والعلاج المناسبين لكل حالة وإلى العقبات والمشاكل التي يعانون منها.

ولفت المهندس خميس خلال جولته بالشعبة إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاج للأطفال المصابين، معتبرا أن الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لم تمنع القطاع الصحي من تقديم كل الخدمات وتأمين متطلبات المرضى حتى في مجال الأمراض المزمنة بما فيها السرطان بجميع أشكاله.

ونوه المهندس خميس بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والفنية والإدارية في المشفى للعناية بالأطفال، موضحا أن الحكومة مستمرة بواجبها في تأمين الأدوية ومستلزمات العلاج لجميع الأطفال المصابين بهذا المرض وتقديمها مجانا.

شارك في الزيارة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي ومعاون وزير التعليم العالي للشؤون الطبية الدكتور حسن جبه جي ومدير مشفى الأطفال الدكتور مازن حداد.

وفي تصريح صحفي قال مدير مشفى الأطفال إن شعبة أمراض الدم والأورام تضم 37 سريرا من مختلف الأعمار وبعد استقبال الأطفال مرضى الدم والسرطانات تبدأ المعالجة حين دخول الطفل بتشخيص المرض ومن ثم تحديد نوع المعالجة اللازمة وبعدها تتم متابعته في الشعبة، مؤكدا أن نحو 97 بالمئة من أدوية السرطان يتم تأمينها للمرضى والمصابين بالمشفى وبشكل مجاني على الرغم من الصعوبات .

وتحيي دول العالم في الرابع من شباط من كل عام اليوم العالمي للسرطان المسؤول عن وفاة شخص من بين ستة حسب منظمة الصحة العالمية كما تحيي في منتصف الشهر ذاته اليوم العالمي لسرطان الأطفال.