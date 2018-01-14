رئيس الحكومة يشكل لجنة لتتبع تنفيذ المشاريع في السويداء

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية في محافظة السويداء ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعوق سير العمل في هذه المشاريع.

وتتألف اللجنة من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي رئيسا ووزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد ومحافظ السويداء عامر ابراهيم العشي ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان ومعاون وزير السياحة المهندس رامي مارتيني ومعاون وزير الموارد المائية أسامة الأخرس ومعاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة وأمين عام محافظة السويداء وسيم عز الدين ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالسويداء منصور غانم والعاملة في مكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء ديمة الحمصي أعضاء.

وتهدف اللجنة إلى مضاعفة وتيرة العمل في محافظة السويداء لتطوير الواقع الخدمي فيها وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين ووضع برامج لتحسين البيئة الاستثمارية وإيجاد مشاريع تنموية واقتصادية يعود ريعها بالنفع من الناحية المعيشية والاجتماعية على أهالي المحافظة.‏‏